JVP veranstaltet Beachvolleyball-Turnier am Badesee

RECHBERG. Im Rahmen des "JVP Beachvolleyball Cups" findet am Samstag, 29. Juli, auch ein Turnier in Rechberg statt. Austragungsort ist der Badesee. Der Start des Turniers erfolgt um 12.15 Uhr. Sollte an diesem Tag aufgrund der Witterung kein Turnier möglich sei, steht der Sonntag, 30. Juli, als Ersatztermin parat.