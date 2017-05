Karten für Vortrag von Kira Grünberg gewinnen

PERG. Am Freitag, 23. Juni, kommt Kira Grünberg um 19.30 Uhr zu einem Vortrag und Lesung zum Thema „Mein Sprung in ein neues Leben – Überwinden von Hindernissen“ in die Turnhalle nach Perg. Die österreichische Stabhochspringerin verletzte sich im Juli 2015 bei einem Trainingssprung schwer, brach sich den fünften Halswirbel und ist seitdem querschnittsgelähmt. In ihren Vorträgen spricht sie darüber wie sie es schaffte ihr Schicksal zu akzeptieren, woraus sie Mut und Hoffnung schöpft und wie wichtig Ziele und ein starkes Team sind. Der Vortrag wird durch den Verein mitsinn.org organisiert und bittet um Voranmeldung über die Homepage mitsinn.org oder telefonisch unter 0660/798 3719. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19 Euro. An der Abendkasse werden die Karten 22 Euro kosten.Bei uns haben Sie die Möglichkeit, zwei Karten für den Vortrag zu gewinnen. Dafür müssen Sie nur die nachstehende Frage richtig beanworten.