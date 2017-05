Perg : Hauptplatz |

PERG. Auch heuer findet am Samstag, 20. Mai, ab 8.30 Uhr wieder der Kinderflohmarkt der Kinderfreunde Perg statt. Es ist eine Veranstaltung von Kindern für Kinder. Alles, was im Kinderzimmer überflüssig geworden ist, kann angeboten werden. „Für die Kinder am wichtigsten ist dabei natürlich das Aufbessern ihres Taschengelds. Sie lernen aber auch, dass ihre alten Spielsachen für andere interessant sein können, und es auch andere Wege für alte Sachen gibt, als den in die Mülltonne“, so die Ortsgruppe Perg. „Wir werden besonders darauf achten, dass kein Kriegsspielzeug verkauft wird. Spielzeugschusswaffen, Panzer, Armeebekleidung und ähnliches darf nicht angeboten werden. Die Kinderfreunde stehen für eine gemeinsame, friedliche Welt, und die beginnt für uns bereits im Kinderzimmer“, erklärt die Ortsgruppenvorsitzende, Viktoria Frühwirth das Motto der Veranstaltung. Tischreservierungen sind per SMS unter 0664/410 81 92 noch möglich.