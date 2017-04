Kletter- und Flugkünstler im Naturpark

ALLERHEILIGEN, RECHBERG. Mit einer besonderen Naturrallye für Familien eröffnen der Naturpark Mühlviertel und der Verein Kaolinum gemeinsam die Saison. Am Samstag, 6. Mai, dreht sich entlang einer knapp 3 Kilometer langen Wanderstrecke an Naturerlebnisstationen alles um Kletter- und Flugkünstler in der Tierwelt. Dabei werden Antworten auf viele Fragen gelöst: Welcher Vogel ist der beste Baumkletterer? Können Spinnen fliegen? Auch das eigene Kletter- und Fluggefühl ist gefordert und die Teilnehmer können selbst so richtig abhängen wie eine Fledermaus, gut gesichert von den Hochseilgarten-Guides. Festes Schuhwerk und robuste Kleidung ist unbedingt erforderlich, da die Wanderstrecke nicht kinderwagentauglich ist. Gestartet wird zwischen 13 und 14 Uhr beim Bergbaumuseum Kaolinum in Kriechbaum in Allerheiligen. Ziel ist der Hochseilgarten, wo auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Beim Gewinnspiel warten attraktive Preise auf die Besucher.Nähere Informationen unter naturpark-muehlviertel.at und kaolinum.at