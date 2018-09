Kulturherbst: "Buntes Programm"

24.09.2018, 14:05 Uhr

Katsdorf wartet mit 27 Veranstaltungen in sechs Wochen auf

KATSDORF. Gleich 27 Veranstaltungen warten von 30. September bis 11. November bei den Katsdorfer Kulturtagen auf die Besucher. "Wir haben ein buntes Programm mit hoher Qualität zusammengestellt", sagt Josef Hinterreither-Kern vom Kulturausschuss der Gemeinde. Die Kulturtage seien eine Plattform für alle Katsdorfer, die sich präsentieren wollen. "Jede Veranstaltung hat einen Bezug zu Katsdorfer oder Katsdorferinnen." Den Besuchern wolle man die Möglichkeit geben, "tiefsinniger über Kultur nachzudenken". Los geht es am Sonntag, 30. September, mit dem Erntedankfest: Der Gottesdienst findet um 9 Uhr in der Kirche statt, danach wird ein buntes Fest in der ehemaligen Landwirtschaftsschule abgehalten. Diese trägt ab sofort den Namen "... im Hof" Gemeindezentrum Katsdorf. Ein Highlight ist sicher die Mundartlesung am 10. Oktober ab 19 Uhr im Katsdorfer Hof. "Ruth – das Konzert" am 12. Oktober ist nur eines von sieben Konzerten. Am 21. Oktober wird ab 16 Uhr im Katsdorfer Hof aus dem Buch von Maria Schmuckermair "Wir sind doch nur arme Erdwürmer" gelesen. Anhang von sechs Mühlviertler Bauernsöhnen der Familie Hannls aus Standorf wird der Zweite Weltkrieg skizziert. Den Schlusspunkt setzt das Herbstkonzert des Musiksvereins am 10. November (20 Uhr) und 11. November (15 Uhr) "Musik im Hof". Das komplette Programm finden Sie unter www.katsdorf.at, Rubrik Bürgerservice – Amtstafel