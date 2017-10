"Last Fisherman" im Katsdorfer Kino

KATSDORF. Der europäische Freiwilligendienst wird auch in Österreich immer beliebter. Mehr und mehr Jugendliche nutzen die Möglichkeit über das EU Programm Erasmus + eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen und Erfahrungen zu sammeln. Auch Jugendliche, die nicht so gute Chancen haben, oder sich in schwierigen Situationen befinden können diese Möglichkeit nutzen. Vor einiger Zeit entwickelte der Tiroler Sozialarbeiter Leo Kaserer Projekte, die speziell auf benachteiligte Jugendliche abgestimmt sind. Er nennt sie „Rückenwind“. Nachdem Kaserer eine Zeit lang in Cornwall lebte, hatte er die Idee, dort Rückenwind-Projekte durchzuführen. Auch Jugendliche aus dem Bezirk Perg haben die Chance wahrgenommen und am "Star gazy boat project" teilgenommen.

Vorstellung im Kino

Ein Ergebnis dieser Projekte ist der Film "Last fisherman", der am Freitag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr im Kino Katsdorf zu sehen ist. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, Fragen zum Europäischen Freiwilligendienst und im speziellen auch zu den „Rückenwind -Projekten“ zu stellen. Jugendliche, die bereits einen Freiwilligendienst im Ausland gemacht haben, Elke Ritzlmayr vom Famos Perg und auch Leo Kaserer sind anwesend und bereit über die vielfältigen Möglichkeiten eines Freiwilligendienst zu berichten.