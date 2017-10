Vorlesenachmittag für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren. 



Wir treffen uns an diesem Mittwochnachmittag in gemütlicher Atmosphäre der Bibliothek Schwertberg. Passend zur bevorstehenden bzw erfolgten Wahl, liest Katharina Engleder das Buch "Ich bin für mich" von Martin Baltscheit u Christine Schwarz vor.Wir ersuchen um persönliche, telefonische oder schriftliche Anmeldung in der Bibliothek Schwertberg, Marktplatz 7, 4311 Schwertberg, Tel.: 07262 61103 oder bibliothek@schwertberg.at