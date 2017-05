Mühlengeschichten und Maiandacht im Steinbrecherhaus

Perg : Steinbrecherhaus |

PERG. In diesem Jahr lesen Harald Marschner mit Gattin, Wolfgang Erhart und weitere Mitglieder des Vereins Steinbrecherhaus Geschichten rund um Mühlen der Region. Unter dem Leitgedanken „Es klappert die Mühle...“ werden am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Steinbrecherhaus bekannte und unbekannte Texte, welche heiter, besinnlich, nachdenklich und mit geschichtlichem Hintergrund sind vorgetragen.

In diesen Beiträgen soll das interessante Leben der Müllerinnen und Müller dargestellt werden. Auch die Schildbürger mit ihren Mühlsteinen sind vertreten.

Am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr findet die alljährliche, traditionelle Maiandachtsfeier statt, zudem der Verein Steinbrecherhaus ebenfalls gerne begrüßt.

Beide Veranstaltungen wurden von "Bütz" (Gerhard Pilz) eingeführt und in das Veranstaltungsprogramm des Vereins aufgenommen.

Zu diesem unterhaltsamen Abendprogramm ungewöhnlicher Art im Rahmen von PERGliest laden die Mitglieder des Vereins Steinbrecherhaus ein. Eintritt frei.