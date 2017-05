Musikalische Gartenreise in Katsdorf

KATSDORF. Zu einer musikalischen Gartenreise lädt am Samstag, 27. Mai, ab 13 Uhr das Team der ÖVP Frauen Katsdorf. Fünf Privatgärten mit unterschiedlichem Charakter können an diesem Tag besucht werden. Die Besichtigung der Gärten gibt Ideen und Anregungen für den eigenen, vielleicht sogar neuen Garten und ist ein idealer Anlass für den Austausch von Erfahrungen. Neben verschiedenen Ausstellern, einer Kaffeestube und einer Jausenstation werden als besonderes Highlight in jedem Garten verschiedenste Arten von Musik (von den Katsdorfer Weisenbläsern, Klangschalenmusik, Frauendreigesang, Musik vom Hausherren, der Volkstanzgruppe bis zum Kinderchor Kisi Club) dargeboten.

Die Gartenreise findet nur bei Schönwetter statt.

Die Gärten sind von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Unkostenbeitrag: 2 Euro