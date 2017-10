Neues Bühnenprogramm des A-cappella-Quintetts zwo3wir in Mitterkirchen

Mit dem Titel "KÖNIGIN SEIN" präsentieren die Sängerinnen und Sänger von zwo3wir am 24. 11. 2017 um 20:00 Uhr im Pfarrsaal ihr neues Programm.

zwo3wir stellten ihr Können bereits auf großen Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz unter Beweis.

Wer möchte nicht von Zeit zu Zeit Königin sein, für einen Tag wie eine Prinzessin behandelt werden, königliche Wertschätzung, Achtung und Respekt erfahren? Die Chance auf den Thron? Gegen Null.Im neuen Bühnenprogramm "Königin sein" von zwo3wir" ist das alles möglich. Das A-cappella-Quintett nimmt Sie mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie, wo in der Wüste Rosen wachsen, die Ampeln des Lebens immer auf grün steht und Bässe Arien trällern. Wer vokale Popmusik sucht, ist hier richtig. Mit druckvoller Beatbox, wummernden Bässen und fabelhaften Arrangements interpretiert die Vokalband bekannte Hits und erzählt mit ihren Eigenkompositionen märchenhaft vom Leben.Zu den größten Konzerten zählten die Auftritte bei der Internationalen A Capella Woche Hannover, beim Theatron Musiksommer im Münchner Olympiapark und ein Konzert im Rahmen der VoiceMania Wien. Auch einige Preise wurden dem Ensemble bereits verliehen. Bei der internationalen A Cappella Competition Vokal.Total in Graz erreichte es ein silbernes und ein goldenes Diplom, außerdem gewann zwo3wir 2015 den ACAPIDEO Videoaward.

zwo3wir gastiert auf Einladung des Katholischen Bildungswerks bereits zum dritteln Mal in Mitterkirchen. Kartenvorverkauf: bei BAUMFRIED - Reisen in Mitterkirchen, Tel.: 0 72 69 / 8243 um EUR 18,-- je Karte, an der Abendkasse um EUR 20,-- je Karte (falls dann noch Karten verfügbar sind).