Oktoberfest-Stimmung beim Tag der offenen Tür

PERG. Beim Tag der offenen Tür am Freitag, 20. Oktober, gewährt die Lebenshilfe Werkstätte Perg von 9 bis 16 Uhr spannende Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die Gäste dürfen sich außerdem auf Weißwürste, Brezen und Weißbier freuen. Kreative Produkte aus eigener Produktion können zudem erworben werden. Interessierte erhalten ausführliche Informationen über die Möglichkeiten eines Praktikum, eines Zivildienstes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Lebenshilfe- Werkstätte.