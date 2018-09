Oktoberfest-Termine im Bezirk Perg

12.09.2018, 19:38 Uhr

Zu diesen Terminen können Dirndl und Lederhose ausgeführt werden.

BEZIRK PERG. Wäre doch schade, wenn das fesche Dirndl und die schöne Lederhose im Kasten verstauben. Gelegenheiten, um sich in die Tracht zu schmeißen, gibt es vor allem jetzt zur Genüge:• 15. September, Perg: Oktoberfest in der abd-Arena, 19 Uhr, V: Union• 23. 9., Luftenberg: Oktoberfest mit Flohmarkt auf der Trainingswiesn, V: Askö• 29. 9., Baumgartenberg: Weinheuriger im Marktstadl, 17 Uhr, V: Musikverein• 29. 9., Mitterkirchen: Oktoberfest der Landjugend, 16 Uhr, Gasthaus Brothers• 5. bis 6. Oktober, Waldhausen: Oktoberfest, 10 Jahre Unimarkt• 7. 10., Arbing: Erntedankfest mit anschließendem Weißwurst-Frühschoppen der Union ab 10 Uhr in der Stockhalle• 7. 10., Mitterkirchen: Oktoberfest mit Feldmesse, 9.30 Uhr, Bauhof• 13. 10., Rechberg: Oktoberfest, 20 Uhr, Feuerwehrhaus, V: Junge ÖVP• 13. 10., St. Georgen/Walde: Oktoberfest, 20 Uhr, Schanzberg, V: Rotes Kreuz• 13. 10., St. Nikola: Oktoberfest, 20 Uhr, Gemeindesaal, V: Musikverein• 14. 10., St. Nikola: Oktoberfest, Frühschoppen, 10 Uhr• 14. 10., Saxen: Oktoberfest, 10 Uhr, V: Musikverein• 21. 10., Baumgartenberg: Oktoberfest, Marktstadl, V: ÖVP• 21. 10., Pabneukirchen: Oktoberfest der FF Riedersdorf, 9.30 Uhr• 25. 10., Baumgartenberg: Bezirksball der Landjugend im Marktstadl, 19.30 Uhr