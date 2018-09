Pabneukirchen: Humorvoller Nachmittag mit Joschi Anzinger

20.09.2018, 07:54 Uhr

Joschi Anzingers widmet sich seit vielen Jahren dem Dialekt seiner Mühlviertler Heimat und das Programm „geh weida kim“ ist nicht nur eine faszinierender Gang durch das Leben, sondern seine Gedichte sind auch eine Reise ins eigene Ich. Er beschreibt das Dasein in lebendigen Bildern und wer ihm zuhört, der ist ergriffen, berührt und begeistert von der Buntheit seiner Mundart. Joschis zeitlos gültigen Themen spiegeln das Leben wider, weil seine Gedichte und Geschichten sind voll Vitalität und Lebensfreude. Der Dichter beschreibt in seinem neuen Buch „windfuadan“ die Lust am Leben und die Freude am Erdendasein. Er erzählt aber auch von der Ausweglosigkeit vor dem Schicksal, um auf den Augenblick, auf das Hier und Jetzt gefasst zu sein. Manchmal lässt er das Publikum in den Abgrund blicken, dann wieder auf die Erde und manchmal auch zu den Sternen. Auf das Publikum wartet ein Nachmittag voll Humor und Ironie, Philosophie und Lebensfreude. Bereichert mit wunderbaren Melodien von Joschis Freunden, „D Mühlviertler Okarinamusi“ Gottfried Kletzmair und Josef Wiesinger. Sie nehmen sich die Freiheit, so zu musizieren, wie sie die Melodien spüren, ohne dadurch größer wirken zu wollen. Aber man erahnt ihre Begeisterung und diese Energie ist spürbar. Sie kommt direkt aus ihren Herzen.