Perg erleben "Steinbrecherspaziergang"

23.09.2018, 20:27 Uhr

Eine Erlebnistour durch die Perger Vergangenheit wird vom Heimat- und Museumsverein Perg am Samstag, 6. Oktober 2018 um 14 Uhr angeboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Korbbrunnen auf dem Perger Hauptplatz.



Steinbrecherspaziergänge zu den Herzeige-Objekten der Stadt Perg gelten seit etwa 15 Jahren als beliebter Fixpunkt bei unterschiedlichen Anlässen wie Vereinsausflügen, Geburtstagsfeiern oder Schülertreffen. Zu dem allgemein zugänglichen Termin laden der Obmann des Heimat- und Museumsvereins Perg, Franz Moser, und der Obmann des Vereins Steinbrecherhaus alle heimatkundlich Interessierten herzlich ein.

Die Route des Steinbrecherspazierganges führt vom Hauptplatz nach Norden zur Mühlsteinstraße, von wo markante echte oder symbolische Mühlsteine den Weg zu den einzigartigen denkmalgeschützten historischen Stätten von Perg weisen. Die Pfeile der Wegweiser sind dem Grundriss eines typischen Steinbrecher-Spitzhammers nachgebildet.

Die Wegweiser wurden vor 20 Jahren nach einer Idee von Johann Pree angebracht. Es wurden teilweise vergrabene unbrauchbare Mühlsteine verwendet, die anfangs der 1990er-Jahre beim Kanalbau zu Tage getreten sind und in früheren Zeiten als Unterbau für die Mühlsteinstraße Verwendung fanden.Entlang des Weges fällt der Blick immer wieder auf die verwachsenen Eingänge zu typischen Perger Sandkellern, die direkt neben der Straße in den Berg hineingegraben wurden und heute kaum noch benutzt werden.Der etwa eintausend Jahre alte Erdstall Ratgöbluckn wird ebenso besichtigt wie die noch bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts bewohnte Erdwohnung und die letzte Abbaustätte für Perger Mühlsteine im Mühlsteinbruch Scherer. Nach dem Besuch des Mühlsteinmuseums Steinbrecherhaus findet die etwa 2 1/2 stündige historische Wanderung ihren Abschluss in dem aus drei ehemaligen Sandkellern entstandenen Mannerkeller.Die Führung ist unentgeltlich. Für die Eintritte in die genannten musealen Einrichtungen werden pauschal insgesamt € 5,-- pro Person eingehoben.