Peter Alexander in Grein Revue passieren lassen

AT

, 4360 Grein AT

Stadttheater Grein , 4360 Grein AT

GREIN. Der Kulturverein Grein freut sich am Donnerstag, 18., und Freitag, 19.Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater Grein den Musical-Abend „Die Peter Alexander Revue – Das tu´ ich alles aus Liebe!“ veranstalten zu können. Mit dabei ist auch die Greinerin Cordula Feuchtner. Ein schwungvoller Abend mit bekannten Melodien von Peter Alexander, Caterina Valente, Vico Toriani und vielen anderen erwartet die Besucher. Nik Raspotnik wird gemeinsam mit Feuchtner und Alex Bechtloff durch das Programm führen. Kommen Sie mit auf eine Reise in die schillernde Welt der Schlagermusik der 1950er und -60er Jahre. Der Eintritt kostet 23 Euro für Erwachsene udn 18 Euro für Studenten. Karten sind bei der Buchhandlung Grünsteidl in Grein unter 07268/373 erhältlich.