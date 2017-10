Poetry Slam über Menschenrechte

ST. GEORGEN/GUSEN. Die Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen lädt am Samstag, 14. Oktober, von 16 bis 19 Uhr zu einem Workshop. Menschen aller Altersgruppen sind eingeladen, eigene Texte zum Thema Menschenrechte zu schreiben. Stattfinden wird der Workshop im Jugendzentrum in St. Georgen/Gusen. Die Texte und Gedichte werden dann beim Poetry Slam beim Menschenrechtesymposium am Samstag, 10. November, um 19 Uhr im Donausaal Mauthausen präsentiert. Anmeldung unter andrea.wahl@bewusstseinsregion.at oder 0660/22 92 906.