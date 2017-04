Premiere der Katsdorfer Genussrunde

KATSDORF. Am Samstag, 13. Mai, ab 15 Uhr ist es soweit: Nach dreizehn erfolgreichen Jahren hat die ÖVP Katsdorf den beliebten Weinfrühling zu einer „Katsdorfer Genussrunde“ weiterentwickelt.

„Konkret heißt das, dass wir neben den edlen Weinen sieben heimischer Winzer heuer erstmals auch kulinarische Genüsse regionaler Hersteller anbieten. Vom Käse, Schinken und Speck über Most, Schnaps und Essig bis hin zu Saucen, Gewürzen und Aufstrichen reicht die regionale Palette. Auch für Biergenießer und Krapfen-Fans gibt es typische Mühlviertler Schmankerl, abgerundet von warmen Imbissen des Katsdorferhofs“, so ÖVP-Obmann Wolfgang Greil.

Das schöne Ambiente des Dorfplatzes wird sich bei Schönwetter in eine „Genussrunde“ verwandeln, wo man gemütlich plaudern, sich mit den Winzern und Genuss-Ausstellern persönlich unterhalten und bei zünftiger Musik der „Gus´n Blos´n“ den Nachmittag und Abend genießen kann.

Bei Schlechtwetter wird in die Unionhalle ausgewichen. Auch eine Kinderbetreuung wird angeboten.

Greil: „Wir wollten einfach wieder einmal etwas Neues ausprobieren. Und da unsere Region so reichhaltig an Genüssen ist, hat sich eine Genussrunde geradezu angeboten.“