Seniorium Grein öffnet seine Türen

21.09.2018, 16:08 Uhr

Tag der Altenarbeit am 5. Oktober

GREIN. Am Tag der Altenarbeit am Freitag, 5. Oktober, gibt es im Seniorium Grein von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit einer Heimbesichtigung sowie Informationen über Ausbildungswege in den Sozial- und Gesundheitsberufen. Parallel dazu steht für die Bewohner und Besucher ein Oktoberfest mit Weißwurst, Brez’n und Musik am Programm.Das Seniorium Grein will an diesem Vormittag jungen Menschen vor ihrem Einstieg ins Berufsleben das Haus und die Vielzahl der hier vorhandenen Berufe und Arbeitsfelder vorstellen: Beginnend bei der Pflege und Betreuung sowie Physiotherapie über die Verwaltung bis hin zu Küche und Facility Management.Neben 98 Dauerpflege- sowie zwei Kurzzeitpflegeplätzen wird im Seniorium Grein auch Betreuung und Pflege in Form der integrierten Tagesbetreuung angeboten.