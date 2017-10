Spezialrundgang in der KZ-Gedenkstätte

MAUTHAUSEN. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist heute der zentrale Erinnerungsort an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Österreich. Warum das so ist und wie es dazu gekommen ist, zeigt der Spezialrundgang "Baden, Tauchen, Autowaschen,... verboten!" mit Bernhard Mühleder. Er thematisiert österreichische Zeitgeschichte, die mit Verdrängung beginnt und sich erst langsam zu einer Gedenk- und Erinnerungslandschaft entwickelt. Stattfinden wird der Rundgang am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahmeist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch unter 07238/2269-35 oder education@mauthausen-memorial.org erforderlich.