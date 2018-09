Start des Herbstprogrammes in Eltern-Kind-Zentren im Bezirk Perg

12.09.2018, 19:08 Uhr

Die Eltern-Kind-Zentren im Bezirk bieten wieder buntes Programm für jedes Alter.

Programm-Highlights

BEZIRK PERG. Die Eltern-Kind-Zentren (EKiZ) der Familienakademie Mühlviertel starten mit einem bunten Programm für Familien und Kinder von 0 bis 12 Jahren in den Herbst. Die EKiZ bieten hochwertige Angebote wie Spielgruppen und Elternseminare und tragen das Erwachsenenbildungssiegel des Landes OÖ sowie das Öcert-Siegel des Bundes.Sinneswerkstatt, eine Spielgruppe für Kinder von 1 bis 2,5 Jahren, Start am 1. 10., Infos unter 07237/64414 oder ekiz.karussell@kinderfreunde.ccInstrumentenkarussell, eine Spielgruppe für Kinder von 3 bis 5 Jahren, Start: 21. 11., 07237/64414 oder ekiz.karussell@kinderfreunde.cc: Babymassage, für Babys ab der 1. Woche, Start am 5. 11., 07237/64414, ekiz.karussell@kinderfreunde.ccReiten und Spielen, für Kinder ab 3 Jahren, Start am 18. 9., 0664/8839 5193Fit dank Baby Mini oder Maxi, für Mamas mit Babys von 3 bis 8 Monaten bzw. von 8 bis 14 Monaten, Start am 4. 10., 07954/30101 oder ekiz.handinhand@kinderfreunde.ccKinderquatsch mit Hell und Frisch, Kreativworkshop für Kinder von 6 bis 10 Jahren, Start am 4. 10., 07262/63344 oder ekiz.sonnenschein@kinderfreunde.ccAlle Programme und Kontakte zu den Eltern-Kind-Zentren stehen auch online unter kinderfreunde.cc/muehlviertel zur Verfügung.