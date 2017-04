Stelzhamerbund im Strindberg - Museum

30.04.2017, 10:11 Uhr

Engelbert Lasinger ist mehrfacher Wandl-Preisträger, Gewinner des Stelzhamerpreises 2013 und des Hönigpreises 2015. Mit oftmals sehr spitzer Feder zeichnet er sprachliche Bilder seiner Umgebung, ohne dabei verletzend zu werden.Abwechselnd gereimt und ungereimt, bildet Karl Hackl chronistisch wahre Begebenheiten aus seinem Heimatort Bad Zell für viele heitere Stunden ab. Es entgeht ihm nichts, was sich in seinem Umfeld ereignet und er bringt sich dabei auch oftmals selbst in die Schusslinie.Der heitere Abend wurde von einem jugendlichen Klarinettentrio des Musikvereins Saxen begleitet.