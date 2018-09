Umtauschbasar des Elternvereins der Schulen Schwertberg

17.09.2018, 15:44 Uhr

Von der Herbst- und Winterbekleidung für Kinder bis zur Skiausrüstung, Spielzeug, Schuhe usw. kann alles zum Verkauf angeboten werden. Die Annahme der Artikel ist bereits am Freitag, den 5. Oktober 2018 von 18.00 bis 19.30 Uhr in der NMS Schwertberg.Der Verkauf findet am Samstag von 9.00 bis 10.30 Uhr statt. Die nicht verkauften Artikel können dann ab 11.00 Uhr wieder abgeholt werden.Nähere Infos auf der Homepage des Elternvereins: elternverein-schwertberg.jimdo.com