Umtauschbasar für Kinderartikel

17.09.2018, 16:31 Uhr

Der Kinderartikel-Umtauschbasar der ÖVP-Frauen Ried ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebt und öffnet am 29. September ab 13:30 Uhr seine Pforten.Die Musikschule Ried verwandelt sich wieder in einen bunten Basar auf dem sich alles finden lässt was von der Schwangerschaft bis hin zum Jugendlichen benötigt wird. Egal ob Babyausstattung, Bücher, Kleidung, Spielzeug, Schuhe, Skiausrüstung, Fahrzeuge, Kinderwägen etc. verkauft werden möchte oder gebraucht wird – wir helfen Ihnen gerne dabei.Eine gute Gelegenheit also wieder mal Platz im Kleiderkasten oder in der Garage zu schaffen oder das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern.Die Annahme der Artikel ist bereits am Freitag, 28. September 2018 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Die Waren bitte unbedingt bereits zu Hause beschriften.Für all jene die den Nachmittag noch gemütlich ausklingen lassen wollen oder einfach eine kleine Stärkung brauchen, gibt es am Samstag wieder Kaffee und selbstgebackene Mehlspeisen.Noch Fragen offen? Dann steht Ihnen Frau Ursula Weißengruber unter der Tel. 0664/4236408 gerne zur Verfügung.