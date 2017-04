Vortrag über die Errichtung der neuen Herrinnenhalle in Mitterkirchen

MITTERKIRCHEN. Am Freitag, 5. Mai, lädt das Freilichtmuseum Mitterkirchen um 19 Uhr zum Vortrag über die Errichtung der neuen Herrinnenhalle. Der international renommierte Experimental-Archäologe Wolfgang Lobisser berichtet im Informationshaus des Keltendorfes über Herausforderungen, die das monumentale Gebäude für das Team der Universität Wien bereithält.Seit Frühjahr 2016 werkt das Team des Vienna Institutes for Archaeological Science (VIAS) der Universität Wien an seiner bislang größten Baustelle: Im Keltendorf Mitterkirchen entsteht die prachtvolle Herrinnenhalle, die das Freilichtmuseum als 21. Gebäude ab 2018 ergänzen wird. In einem Vortrag berichtet Baumeister Wolfgang Lobisser, welche Vorbilder dem neuen Gebäude zugrunde liegen und wie sich die Umsetzung gestaltet.

„Besonderen Wert legen wir auf die Verwendung von originalgetreuen Nachbildungen prähistorischer Werkzeuge. Dadurch können wir erforschen, wie die Menschen in der Eisenzeit gebaut haben“, erklärt Lobisser, der Experte auf dem Gebiet der prähistorischen Holzbearbeitung ist. Der Vortrag, für den das Keltendorf sämtliche Kosten übernimmt, richtet sich an alle Interessierten. Für Fragen steht der Experimental-Archäologe im Anschluss gerne zur Verfügung.