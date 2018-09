12.09.2018, 18:05 Uhr

Von Pabneukirchen wandern wir über Ober-Pabneukirchen in Richtung Neudorf. Von Neudorf führt der Weg weiter zu den „Holzhäusln“ und vorbei am Bauernhof Hinterberger zur Plodermauer.Einkehr beim Mostheurigen „Linhardsberger“.Vorbei am Bauernhof Hinterberger (herrlicher Panoramablick) gelangen wir wieder zum Ausgangspunkt.ca. 2 ½ Stunden12:30 Uhr, FreizeitzentrumJosef Bachner, Tel. 07262/630 11