Zirkus-Tiere-Akrobaten-Attraktionen-der Weihnachtszirkus in Mauthausen

27.12.2017, 23:30 Uhr

Sensationelles Unterhaltungsprogramm im "Weihnachtszirkus von Alex Kaiser" in Mauthausen! "Zirkus, Tiere, Attraktionen" - vom Clown über noch nie gesehene Akrobatik bis zu Gymnastik auf Pferden, tanzenden Kamelen und Hochseilakrobatik vom Feinsten - der Weihnachtszirkus von Alex Kaiser in Mauthausen hat mich echt überrascht!

Und zwar positiv! Die einzigartige Zirkusatmosphäre,die (etwas) zu laute Musik, die perfekt zu den einzelnen Auftritten der Künstler abgestimmt war, die Begeisterung der Kinder und auch der Erwachsenen - was gibt es schöneres für den Veranstalter! Die Besucher in der ersten Reihe hatten nicht nur einen tollen Ausblick sondern wurden auch aktiv in das Zirkusgeschehen mit eingebunden.Direktor Alex Kaiser und seine perfekt agierenden Kinder und Akrobaten lieferten ein zwei Stunden Programm das seinesgleichen sucht! Unsere Familienmitglieder waren begeistert und ich lege großen Wert auf eine artgerechte Tierhaltung welche auch bestätigt wurde und in der Pause zu besichtigen war. Die Pferde,Kamele, Ziegen und Schweine sind nicht angebunden sondern in ihren Bereichen verfügen sie über genügend Platz. Die Eintrittspreise bewegen sich je nach Kategorie zwischen 8 und 15 Euro und die Getränkepreise in der Pause sind nicht überhöht. Alles in allem eine tolle Sache für die ganze Familie, aber auch für Einzelpersonen, die einmal wieder echte Zirkusatmosphäre vom Feinsten schnuppern möchten! Sensationell die Stunts der beiden Motorradfahrer in der Kugel - so was habe ich noch nie gesehen: