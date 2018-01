Kreativworkshop & Eltern-Vortrag

29.01.2018, 18:13 Uhr

Im Eltern-Kind-Zentrum Sonnenschein ist im Frühjahr viel los

SCHWERTBERG. Für 6- bis 10-Jährige findet Kinderquatsch mit Barbara Hell und Julia Frisch statt. In den Kreativworkshops werden Tanz, Gesang und Schauspiel verbunden. Beginn des neun Doppeleinheiten dauernden Workshops ist am 1. März ab 16.20 Uhr. Am Mittwoch, 21. März, steht ab 19 Uhr "Babypflege mit ätherischen Ölen" am Programm. Aromapraktikerin Nicole Horner zeigt, wie Babypflege selbst hergestellt werden kann. Am Donnerstag, 15. März, lädt man ab 19 Uhr zum Vortrag "Hilfe, mein Kind kommt in die Schule". Der Vortrag soll informieren, welche Fertigkeiten ein Kind aus neuromotorischer Sicht können muss, um als „schulreif“ zu gelten. Die Pädagogin und neuromotorische Entwicklungsförderin Juliane Beyerl bespricht mögliche Ursachen für Probleme. Anmeldung nötig unter 07262/633444 oder ekiz.sonnenschein@kinderfreunde.cc