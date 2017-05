Netzwerk Demenz bietet nun Angehörigenabend an

12.05.2017, 16:11 Uhr

Leitung durch Sonja Neuhofer vom Roten Kreuz

Info-Veranstaltung am 23. Mai

Die Leitung dieser Gruppe wird die MAS-Trainerin und Demenzberaterin des Roten Kreuzes Sonja Neuhofer übernehmen. Sie wird Informationen, Tipps und Hinweise geben und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch moderieren. „Besonders wichtig ist das Ansprechen von Anliegen und Problemen, wo unter Gleichgesinnten individuelle Lösungen und Ansätze gefunden werden können“, sind sich Elfie Reindl vom Roten Kreuz und Doris Mittendorfer, Leiterin des Senioriums Perg (SHV Perg) einig. Die Teilnehmer werden Strategien kennen lernen, um besser mit den verschiedensten Belastungen umgehen zu können und vor allem wird das Wissen, nicht alleine zu sein, gestärkt“, ist auch Bezirkshauptmann Werner Kreisl, Obmann des SHV Perg überzeugt. Der Sozialhilfeverband Perg finanziert das Netzwerk Demenz und hat dieses gemeinsam mit dem Roten Kreuz ins Leben.Zielgruppe sind Angehörige, die Menschen mit demenzieller Erkranken begleiten oder betreuen oder in eine solche Betreuung involviert sind.Mit einer weiteren Veranstaltung am Donnerstag, 23. Mai 2017 um 19.00 Uhr im Seniorium Perg möchte das Netzwerk Demenz über „DEMENZ? – Sicherheit im Alltag“ informieren. Daniel Sturmair ist Fachlehrer für unterstützende Kommunikation und wird an diesem Abend über pädagogische Hilfsmittel referieren, die den Alltag im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen verbessern und dadurch die Lebensqualität steigern.Veranstaltung: DEMENZ? Sicherheit im Alltag / Vortrag Daniel Sturmair, MBADienstag, 23. Mai 2017, 19.00 Uhr im SENIORium PergAngehörigenabende im Netzwerk DEMENZJeden letzten Montag im Monat / 18.00 Uhr / SENIORium PergNächster Termin:Montag, 29. Mai 2017 um 18.00 UhrÖffnungszeiten DemenzberatungsstelleJeden Donnerstag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr / Seniorium PergTerminvereinbarung unter:Tel. 07262/54444-21