Rotes Kreuz im Bezirk Perg ruft zum Kursbesuch auf

05.02.2018, 18:17 Uhr

2 x 2 Stunden übenFür die Bewerbung konnten prominente Botschafter gewonnen werden. Wie Bezirksbauernkammer-Obfrau Rosemarie Ferstl: „Es gibt Situationen, die möchte man nicht erleben. Eine davon ist, Erste Hilfe leisten zu müssen, ohne darauf vorbereitet zu sein. Damit das nicht passiert, ist es besonders wichtig, diesen Kurs zu besuchen!“ 2 x 2 Stunden üben – und Sie haben die Basics des Helfens intus! Am 14. und 19. März werden Erste-Hilfe Kurse in Grein, Perg, Schwertberg, St. Georgen an der Gusen, St. Georgen am Walde, Waldhausen, St. Thomas, Baumgartenberg, Mauthausen, Mitterkirchen, Windhaag und Bad Kreuzen angeboten. Uhrzeit: Jeweils von 19–21 Uhr. Anmeldung zu den Kursen im Internet unter www.erstehilfe.at