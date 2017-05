1. Charity Golfturnier des Ladies Circle 10 Linz

08.05.2017, 11:01 Uhr

Finanziert durch zahlreiche Sponsoren (Hauptsponsor IBBG GEOTECHNIK GMBH) fanden sich fast 60 Turnierspieler und einige Schnuppergolfer bereits am frühen vormittag bei perfekten Wetterbedingungen zu einem gemeinsamen Frühstück ein.Für die Verpflegung an der Halfway sorgten unter anderem Fleischerei Hörlsberger und das junge Startup-Unternehmen Simply Bread.An der von den Ladies geführten Prosecco-Bar konnten sich die Teilnehmer dann noch über ihr gelungenes (oder nicht so gelungenes) Spiel austauschen bevor es bei einem 3 gängigen Abendessen zur Siegerehrung kam.Die Ladies des Ladies Circle 10 Linz durften sich über Spenden in der Höhe von fast 14.000 Euro freuen die unter anderem dem Verein Happy Kids zur Verfügung gestellt werden. Dieser tritt für das Aufwachsen und Erwachsenwerden in einer gewaltfreien und harmonischen familiären Umgebung ein und richtet sich gegen Kindesmissbrauch und für Gewaltprävention.