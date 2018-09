Doppelte Unterstützung für die Lebenshilfe

20.09.2018, 13:17 Uhr

Seite an Seite wurde beim Marktfest in St. Georgen gearbeitet: Klienten, Mitarbeiter und Freunde der Lebenshilfe versorgten gemeinsam mit der VersicherungsAgentur Hauser & Partner sowie Bürgermeister Erich Wahl, der persönlich den Bratenwender schwang, die Gäste des Marktfestes mit Smokefleisch, Burger und Pommes. Dabei konnte ein Reinerlös von 1.500 Euro erwirtschaftet werden, der zu Gänze den Menschen mit Beeinträchtigung der Lebenshilfe in St. Georgen zugutekommt.

Ewald Hofer, Geschäftsführer der VersicherungsAgentur Hauser & Partner, bedankte sich mit einer zusätzlichen Spende über 1.000 Euro für die gute Zusammenarbeit und stockt dadurch das Budget der Lebenshilfe in St. Georgen für den geplanten Betriebsausflug auf.„Als mich Bürgermeister Erich Wahl fragte ob ich bei dem Event zu Gunsten der Lebenshilfe bereit wäre aktiv mitzuhelfen habe ich sofort zugesagt! Es hat erstens unheimlich Spaß gemacht und uns wurde von den Klienten der Lebenshilfe so viel Wärme und Freude retour gegeben, dass wir uns entschlossen haben, den Reinerlös nochmal aufzustocken, damit ein ordentlicher Betriebsausflug stattfinden kann!“, so Hofer.„Schön, dass hier an die Lebenshilfe gedacht wurde. Unsere Klienten hatten großen Spaß an der Arbeit beim Marktfest, obwohl es anstrengend war“, freut sich Horst Lebschy, Obmann der Arbeitsgruppe St. Georgen der Lebenshilfe OÖ, über die gelungene Integration.