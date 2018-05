Karl Kapplmüller - 25 Jahre Feuerwehrkommandant der FF Winden-Windegg

02.05.2018, 19:32 Uhr

Nun legte er dieses Amt nach 25 Jahren an der Spitze der Feuerwehr Winden-Windegg zurück.Bürgermeister Mag. Max Oberleitner bedankte sich ganz besonders beim Kommandanten für seine hervorragende Tätigkeit an der Spitze der Windener Feuerwehr.Gleichermaßen bedankte sich Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Josef Lindner für die ausgezeichnete Arbeit der FF Winden-Windegg und überreichte Karl Kapplmüller als Zeichen des besonderen Dankes und Anerkennung die Florianmedaille in Gold.Zuguterletzt wurde Karl Kapplmüller im Namen aller Kommandomitglieder unter seiner Funktion als Feuerwehrkommandant ein heiliger Florian und eine Fotocollage mit Bildern aller fünf Kommando-Funktionsperioden als Andenken überreicht.Karl Kappelmüller bleibt der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg weiterhin erhalten und wird mit Tat und Kraft zur Verfügung stehen.