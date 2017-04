"Last Fisherman" im Greiner Stadtkino

27.04.2017, 16:47 Uhr

Doch in der industrialisierten und hochtechnischen Zeit wird wenig Wert auf nachhaltiges Fischen und traditionelles Handwerk gelegt. Malcolm scheint gezwungen seinen Beruf, seine Leidenschaft, sein Leben in dieser Art aufzugeben.Doch dann kommt es zu der Bekanntschaft mit einem Tiroler Sozialarbeiter. Es entsteht eine tiefe Freundschaft und bringt eine Wendung in Malcolms Leben als Fischer.Der Tiroler Sozialarbeiter ist Leo Kaserer. Er lebte mit seiner Partnerin für 7 Jahre im wunderschönen Cornwall und lernte das Fischerhandwerk von Malcolm.Leo Kaserer arbeitet mit Jugendlichen und führt internationale Projekte im Rahmen von Erasmus + durch.Vor einiger Zeit entwickelte er Projekte, die speziell auf benachteiligte Jugendliche abgestimmt sind. Er nennt sie „Rückenwind“. Mit diesem Namen wird ausgedrückt, dass auch benachteiligte Jugendliche durch die Hilfe eine „Rückenwindes“ vieles erreichen können, was unmöglich erscheint, neue Perspektiven kennenlernen und ihr Leben besser in den Griff bekommen. Das Famos ist eine Partnerorganisation von Leo`s Verein Cubic in Tirol, daher haben auch Jugendliche aus dem Bezirk Perg die die Möglichkeit an „Rückenwind“ Projekten teilzunehmen. Zwei Burschen aus dem Bezirk haben bereits die Chance wahrgenommen und am "Star gazy boat project" in Kingsand/Cawsand ihren europäischen Freiwilligendienst geleistet und direkt mit Malcolm Baker und Leo Kaserer zusammengearbeitet.Bei diesem Projekt wird ein Fischerboot restauriert und dann an eine gemeinnützige Organisation auf der Rame Halbinsel gespendet.Die Beiden waren im Kino Katsdorf anwesend und bereit im Anschluss an den Film über ihre Erfahrungen zu sprechen.