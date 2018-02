Öko-Filialstandort in Ried in der Riedmark offiziell eröffnet

05.02.2018, 17:53 Uhr

Modern und nachhaltig

Der Filialstandort Ried in der Riedmark erfüllt alle Niedrigenergie-Standards und verzichtet bei der Beheizung gänzlich auf fossile Brennstoffe. Außerdem ist er mit einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie einer vollständigen LED-Beleuchtung ausgestattet. Auf ca. 120m² finden eine Selbstbedienungs- bzw. Servicezone, sowie zwei moderne Beratungszimmer Platz. Neben dem einladenden und offenen Filialkonzept, profitieren die Kunden außerdem durch ein erweitertes Angebot an Parkmöglichkeiten.Die Sparkasse OÖ investiert jedes Jahr mehr als 2 Mio. Euro in den Umbau, die Renovierung und den Neubau von Filialstandorten und setzt hierfür zu 95% auf Unternehmen aus Oberösterreich.