Perger Landjugend auf Genussreise rund um den Globus

12.09.2018, 18:46 Uhr

veranstaltete die Perger Landjugend ein Brauchtumsevent in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Perg (HLW Perg).Rund 50 Personen nahmen an der kulinarischen Veranstaltung teil.Die Mitglieder der Landjugend kochten diverse Gerichte, pikante sowie süße Speisen, aus den Ländernund(Afrika).

Um den Besuchern die Essenstraditionen und Bräuche der jeweiligen Länder etwas näher zu bringen wurden verschiedene Stationen aufgebaut. Dort konnte man wie z.B. in Indien am Boden sitzend indisches Süßkartoffelcurry verspeisen oder in Afrika Posho (Maispampe), Kochbananen und Casava (afrikanische Wurzeln) mit den Fingern essen.Zum Abschluss gab es ein Buffet wo man den restlichen Hunger noch stillen und den Abend gemütlich ausklingen lassen konnte.Das Eventwurde im April 2018 bei der Vorstandsklausur der Landjugend Perg ins Leben gerufen. Die Idee war ein Fest zu gestalten, passend zum, wo man verschiedene Länder, deren Kulturen, Bräuche und Traditionen kennen lernen kann.Dazu eine Verkostung diverser Spezialitäten aus fünf Ländern.Die freiwilligen Spenden kommen dem Projektzu Gute.Project Two-Five ist eine Organisation in Uganda welche den geflüchteten Menschen aus dem Südsudan Ausbildungsplätze im Flüchtlingslager ,,Rhino Camp‘‘ zur Verfügung stellen.Im September gestaltet die Landjugend Perg wieder das Erntedankfest in Pergkirchen - passend zum Thema Kulturen und Brauchtümer in unserer Region.Die Landjugend Perg bedankt sich bei den treuen Sponsoren und allen fleißigen Helfern, die an dem Abend tatkräftig in der Küche oder hinter der Bar mitanpackten.Ohne deren Hilfe und Unterstützung wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen.