Pergs Musiker trafen sich im Donausaal

03.05.2017, 09:23 Uhr

Marktmusik Mauthausen und oberösterreichischer Blasmusikverband luden zu Bezirks-Bläsertage.

MAUTHAUSEN (eg). Am vorletzten April-Wochenende gingen zwei musikalische Tage im Donausaal Mauthausen über die Bühne. 19 Musikgruppen aus dem Bezirk Perg stellten sich der Wertung des oberösterreichischen Blasmusikverbandes. In vier Kategorien wurde bewertet. Neben einem Pflichtstück und einem selbstgewählten Stück mussten die Musiker im Rahmen einer definierten Spielzeit ihr Können unter Beweis stellen. Die Jury bestehend aus Hermann Pumberger, Rudolf Feizelmaier und Franz Schindlauer bewertete die verschiedenen Kapellen. Die Moderation übernahmen Bezirksobmann Erhard Meindl und sein Stellvertreter Manfred Schmidtberger. In der Jugend-Kategorie erreichten „De`Jungen Rechberg“ mit 142 die höchste Punktezahl. In der Stufe B für Mittelstufe wurde der Musikverein Katsdorf mit 150 Punkten Erster. In der Kategorie C für Oberstufe ging der Musikverein Pabneukirchen mit 146 Punkten als Sieger hervor. In der Kategorie D für Kunststufe siegte die Stadtkapelle Perg mit 148 Punkten.