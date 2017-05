200 Jahre Stadtkapelle Grein & Saisoneröffnung mit den Augen von Bilal Usman

13.05.2017, 20:50 Uhr

geführt. Kapellmeisterin ist, StabführerBürgermeisterkonnte zur Saisoneröffnung zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Nationalrat, begrüßen. Der Ortschef unterstrich die große kulturelle Bedeutung Stadtkapelle Grein. Ausstellungskuratorwidmete sich in seiner launigen Eröffnungs-Rede der geschichtlichen Entwicklung der Stadtkapelle und der gelungenen Ausstellung. Bürgermeisterübergab gemeinsam mit den Fraktionsvertretern 1300 Euro für die Neu-Einkleidung. Die Gemeinderäte, VP, SP, FP, verzichteten bei einer Sitzung auf ihr Sitzungs-Geld. Die neue Uniform wird erstmals bei der Marschwertung im Rahmen des Bezirks-Musikfestes am 24. Juni in Grein präsentiert. Kosten: 70.000 Euro. Moderiert wurde die Saison-Eröffnung von Kultur-Stadtrat

haben in der Vergangenheit viel für den Verein geleistet:bildete 400 Musiker aus, spielte 20 Instrumente, war bei 3500 Einsätzen dabei und schrieb 160 Kompositionen. Der Marsch „Durch den Strudengau“ von Ehrenobmannwird inzwischen in ganz Europa gespielt. Viel Wissenswertes findet man in der Festschrift zum 200 Jahre Jubiläum (70 Seiten!).1. Mai bis 26. Oktober täglich geöffnetMontag bis Samstag: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 UhrSonntag/Feiertag: 14.00 - 16.00 UhrNovember bis April Führungen für Gruppenreisende nur mit Voranmeldung möglichTarife:Einzelperson Erwachsene € 4,50Gruppenermäßigung (ab 10 Pers.) € 3,50Schüler, Studenten € 2,50Kinder bis 6 Jahre € 0,00Ermäßigungen gewähren wir bei der Vorlage der Oö. Familiencard, der Schatzcard Strudengau und der Donaucard.Täglich Gästeführungen in deutscher Sprache für Einzelpersonen und Gruppen ohne Voranmeldung ohne Aufpreis.Montag bis Samstag: 9.00, 11.00, 14.00 und 17.00 UhrSonntag/Feiertag: 14.00 UhrFührungen ab 10 Pers. außerhalb der Führungszeiten mit Voranmeldung jederzeit möglich.Sprachen:Für unsere ausländischen Gäste stehen Texte zum Stadttheater Grein in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Tschechisch und Slowakisch zur Verfügung. Überdies ist das Stadttheater in sieben europäischen Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, holländisch, russisch, tschechisch) beschriftet.