Alles über Hexen, Teufelsaustreiber und mehr!

01.05.2018, 19:13 Uhr

, Kulturwissenschaftler aus Grein, in Linz präsentiert.„Damals konnte man noch Augenzeugen finden, die schildern konnten, was die Wilde Jagd und das Taufischen ist, wie man in der Mettennacht den Teufel beschwört und wo im Bezirk Fuchtelmandln umgehen. In diesem Buch erzählen noch Beobachter und Teilnehme eines magischen Geschehens ihre Erlebnisse.", erzählt Hohensinner bei der Präsentation in der Buchhandlung Thalia. In Grein verlangte noch um 1780 die Stadtbevölkerung im sogenannten Sauzipf intensiv nach einem Hexenprozess. Ursache war eine Strychninvergiftung, hervorgerufen durch in Bier angesetzte Brechnüsse. Teufelsaustreibungen wurden natürlich auch im Bezirk durchgeführt.Besonders wird dem Gebrauch von Zauberbüchern und Zauberformeln nachgegangen. Darüber konnte umfangreiches Material recherchiert werden. Karl Hohensinner: „Früher bestanden trotz starker kirchlicher Frömmigkeit "nebenchristliche" Bräuche und Vorstellungen. Eine große Anzahl von Personen glaubte an magische Handlungen, Beschwörungen und Verwünschungen. Man versuchte mittels Zauberformeln Schätze zu finden, Hexen zu vertreiben, Nutztiere zu heilen, Diebe zu erwischen, Säuglinge vor Verwünschungen zu schützen und vieles mehr.Die Thematik heiliger Steine wird anhand von Frauenstein, Marienstein und Mondstein in der Gemeinde Bad Kreuzen dargestellt und die Hintergründe aus volkskundlicher Sicht ausgeleuchtet.Das gut lesbare Buch bietet für alle Interessierten neue Anknüpfungspunkte und für Neueinsteiger in diese Thematik ein solides Basiswissen.