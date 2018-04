Befreiungsfeiern: Flucht und Heimat

24.04.2018, 16:04 Uhr

Am Sonntag, 6. Mai, fängt um 9 Uhr die internationale Jugendgedenkkundgebung an, um 11 Uhr beginnt die knapp zweistündige Gedenkzeremonie am ehemaligen Appellplatz des KZ Mauthausen. Traditionell wird der Mauthausen-Schwur in verschiedenen Sprachen verlesen. Ein Schüler der NMS Mauthausen liest die Worte auf Arabisch. Das Ensemble "Widerstand" und die oberösterreichische Militärmusik begleiten die Feier musikalisch. Die Besucher erhalten Blumen von den Schülern der NMS Mauthausen. Während der Kranzniederlegung sprechen Vertreter von Opferorganisationen aus Deutschland, Polen, Russland und Ungarn. Zum Schluss ziehen die Teilnehmer der Gedenkzeremonie gemeinsam aus dem ehemaligen "Schutzhaftlager" aus. Um 15.30 Uhr findet in Ried/Riedmark eine Veranstaltung beim Gedenkstein zur Mühlviertler Menschenhatz statt. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer wird dort eine Gedenkrede halten. Am 4. Mai wird beim von Häftlingen errichteten Stollensystem "Bergkristall" in St. Georgen/Gusen ab 17 Uhr ein Jugendgedenktag veranstaltet. Rund 300 Jugendliche aus Italien, Polen und Österreich starten eine Bewusstseinsreise zum Aktivpark, wo sie sich in "World-Cafés" mit Musik und Spielen austauschen. Geführte Rundgänge im verbliebenen Stollen werden am 3., 4., und 5. Mai angeboten, Anmeldung: rupert.pilsl@mauthausen-memorial.org Am 5. Mai ziehen die Veranstaltungen weiter zum Memorial Gusen in Langenstein. Ab 17 Uhr berichten Delegierte aus verschiedenen Ländern von Vertreibungen und Deportationen durch die NS. Im Raum St. Georgen lebende afghanische Flüchtlinge tragen aktuelle Fluchtberichte vor. Es wird Grußworte von ehemaligen Häftlingen geben und eine polnische Musikschule tritt auf. Am 26. Mai findet ab 10 Uhr ein Spezialrundgang zum Thema "Die Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen" statt. Anmeldung unter 07238/2269 35.