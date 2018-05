Betrunkene Autofahrerin landete mit Pkw im Straßengraben

02.05.2018, 14:48 Uhr

Alkolenkerin fuhr von Linz nach Pulgarn.

ST. GEORGEN/GUSEN, PULGARN, GALLNEUKIRCHEN. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Gallneukirchen wurde am 29. April gegen 2.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Pulgarn alarmiert. Am Unfallort trafen die Beamten auf eine Lenkerin aus St. Georgen an der Gusen und ihren Beifahrer. Ihr Auto stand im Straßengraben neben der B3. Bei der Frau wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Nach eigenen Angaben fuhr die Lenkerin durch das Stadtgebiet von Linz und weiter über die Steyreggerbrücke Richtung St. Georgen/Gusen. Schließlich landete sie bei Pulgarn im Straßengraben. Bei der Abfahrt der Steyreggerbrücke touchierte sie eine Leitschiene. Beide Fahrzeuginsassen gaben an, unverletzt zu sein. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt.