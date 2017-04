Blumenschmuckpreisverleihung 2016

27.04.2017, 08:12 Uhr

Wir gratulieren unseren Gewinnern der drei Kategorien sehr herzlich. Kategorie Schönster Garten mit gleicher Punkteanzahl Grufeneder Harald und Manuela, Panoramaweg 1, Luftensteiner Leopold und Angela und Urban Rupert und Manuela vulgo Kleinschlosser, Kategorie Schönstes Einfamilienhaus Naderer Josef und Monika, Schulstraße 15, Kategorie Schönstes Bauernhaus Gaisberger Johann und Maria, Rechberg 16, vulgo Hinterberger.

Im Rahmen dieser Blumenschmuckpreisverleihung wurde von Frau Mag. Barbara Derntl, Geschäftsführerin Naturpark Mühlviertel, die Sonderkategorie 2016 Naturgarten prämiert. Ich hoffe der Text zur Preisverleihung kommt aber noch rechtzeitig:Als Gewinner für die Kategorie Naturgärten wurden vom Naturpark Fritz Neulinger, Kirchenweg 22/4 und Familie Rumetshofer, Schulstraße 1 ausgezeichnet. Beide erhielten einen hochwertige Nisthilfen für Wildbienen und einen Kosmos-Schmetterlingsführer. Den Sonderpreis, ein tolles Schmetterlingsbestimmungsbuch, für eine besonders bunte schmetterlingsfreundliche Böschungsbepflanzung erhielten Sabine und Karl Neulinger, Panoramaweg 14. Alle Teilnehmer an der Blumenschmuckaktion erhielten schmetterlingsfreundliches Wildblumensaatgut. Wir gratulieren den Gewinnern sehr herzlich.Im Rahmen der Gartenland-Tour wurden auch wieder Bezirkssieger gekürt. Familie Gaisberger war unter den Preisträgern des schönsten Bauernhauses. Auch Frau Dir. Isabella Berlesreiter wurde für den schönsten Garten im Bezirk Perg (Windhaag/Perg) ausgezeichnet. Wir gratulieren sehr herzlich!Gertrude Riegler Dipl. Kräuter-Pädagogin (vulgo Brandstetter unterm Wald) stellte uns einige Pflanzen unter anderem die Leitpflanze des Naturpark Mühlviertel den Quendel (Wilder Thymian) vor. Wir konnten mehr über Wirkungen, sowie Verarbeitungs– und Verwendungsmöglichkeiten der Kräuter erfahren.Es wurde Rosenzucker hergestellt und mit Quendel geräuchert. Zum Abschluss verwöhnte Frau Riegler mit Liebesschokolade die Gaumen der Besucher.Herzlichen Dank allen Vortragenden für diesen schönen Abend.Alle Teilnehmer aus dem Jahr 2016 sind automatisch bei der Blumenschmuckaktion 2017 dabei, außer Sie melden sich am Marktgemeindeamt unter 07265 5455 ab.Natürlich freuen wir uns über weitere Teilnehmer, bitte dazu jederzeit bis Ende Mai am Marktgemeindeamt anmelden.Dank gilt auch allen Teilnehmern die immer wieder das Gemeindegebiet verschönern. Sowie allen fleißigen Händen die die Blumenbeete bei Ortsfahrt und der Tischlerkapelle sowie im Ort und beim Kindergarten pflegen. Danke