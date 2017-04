30.04.2017, 19:48 Uhr

An einer Kreuzung im Ortsgebiet von Katsdorf kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Radfahrer blieb in der Fahrbahnmitte liegen

PERG (red). Am 30. April gegen 12.10 Uhr lenkte ein Autofahrer aus Wolfsegg seinen Pkw in Breitenbruck auf der Gusental Landesstraße Richtung Katsdorf. An einer Kreuzung im Ortsgebiet von Katsdorf bog der Pensionist nach links in Richtung Katsdorf ein.Dabei dürfte er einen Gallneukirchener, der mit seinem Rennrad Richtung Lungitz unterwegs war, übersehen haben. Zwischen dem Fahrrad und dem Pkw kam es zu einer seitlichen Kollision, bei der der Radfahrer zu Boden geschleudert wurde und in der Fahrbahnmitte zu liegen kam. Der Radfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Kepler Uniklinikum Med Campus III gebracht.