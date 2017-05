Das tut sich in der Bibliothek Schwertberg

15.05.2017, 09:45 Uhr

Das aktuelle Gesprächsthema in Schwertberg

Vier kleine, Anfang Mai geschlüpfte, Baby-Schwäne sind momentan in Schwertberg in aller Munde. Entlang der Aistpromenade, ausgehend vom Schwertberger Zentrum in Richtung Park, ist die Tierfamilie momentan jeden Tag anzutreffen. Wer sein Wissen vorab oder nachträglich noch aufstocken möchte, kann sich in der Bibliothek Schwertberg das Sachbuch „Der Schwan“ ausleihen.

Gratulation zum bestandenen Bibliotheksführerschein

„Windegger Geschehen“ in der Bibliothek Schwertberg erhältlich

Erfreuliche Bilanz im Lesehaus

Wie verhält man sich in einer Bibliothek, wo stehen die Kinderbücher, wie kann ich mir ein Buch ausleihen, was habe ich beim Ausleihen zu beachten? Zu diesen und weiteren Fragen, die sich den Kindern bei ihrem ersten Besuch in der Bibliothek oftmals stellen, bekamen Sie vom Bibliotheksteam Schwertberg die entsprechenden Antworten. Gemeinsam wurden die wichtigsten Regeln und Bedingungen durchbesprochen und wiederholt. 32 Kinder des Kindergartens Bunte Welt meisterten die Fragen mit Bravour und erhielten den „Bibliotheksführerschein“ verliehen. Einer der ersten Gratulanten vor Ort war Bürgermeister Max Oberleitner. Über die vielen neuen Leser freut sich der Ortschef ganz besonders.„Und stell die vor Kleines, hier auf dieser Anhöhe stand einst eine große Burg von noch größerer Bedeutung für den Markt und die Pfarre Schwertberg“, sagt die Mutter zu ihrem Kind bei einem Spaziergang in Windegg. „Und warum steht sie jetzt nicht mehr?“, fragt das Kind. „Naja, sie war schon sehr alt und es war für die Anwohner einfach zu gefährlich, deshalb wurde sie gesprengt. Schade eigentlich“.Ein Vorhaben, dass geplant, aber nie in die Tat umgesetzt wurde – dank dem Arbeitskreis Windegg, der aus diesem Anlass 1980 ins Leben gerufen wurde. Die Kosten für eine etwaige Instandsetzung und Absicherung wären für Besitzer und Gemeinde damals viel zu hoch gewesen. Deshalb taten sich Männer und Frauen zusammen und erhielten, in vielen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden und mit finanzieller Unterstützung von Unternehmen und Bevölkerung, die Burgruine Windegg. Im April 1980 erschien erstmalig das Informationsblatt „Windegger Geschehen“. Seitdem erscheint es jährlich. Berichte und Fotos über die geleisteten Arbeiten, Danksagungen an die Geld- und Materialspender, aber auch gut recherchierte geschichtliche Fakten, sind Inhalt der Zeitung. Konsulentin Anneliese Grübl sammelte das Blatt seit der ersten Ausgabe und stellte es der Bibliothek Schwertberg zur Verfügung. Auf Ansinnen von Bürgermeister Max Oberleitner, wurden die Zeitschriften zu drei Bücher gebunden und stehen nun der Bevölkerung zur Ausleihe zur Verfügung. Denn dank der großartigen Arbeit des Arbeitskreis Windegg können wir nun unseren Kindern sagen: „sieh hin, da steht der ehrwürdige Rest einer alten Veste“Die Sitzkissen sind gerichtet, der Vorlesestuhl am richtigen Platz, das Kindergemurmel verstummt. Denn jetzt geht es los, es wird wieder gelesen, im Lesehaus. Für die nächste Dreiviertelstunde verabschiedet sich Vorlesepatin Katharina Engleder – sie taucht gemeinsam mit den vorfreudig wartenden Kindern in andere Welten ein. Es wird gelesen und zwar gemeinsam. Nach wenigen Sätzen sind die Kinder in der Geschichte gefangen und horchen aufmerksam den Worten ihrer Vorlesepatin. Manche lachen, andere stellen Fragen, wiederum andere springen aufgeregt auf. Alles ist erlaubt im Lesehaus.Katharina Engleder, von Beruf Ergotherapeutin, begeisterte Leserin und Mutter zweier Mädchen, ist seit 2016 ehrenamtliche Vorlesepatin im Lesehaus. „Vorlesen hat einen enorm positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern, sie verfügen über einen deutlich größeren Wortschatz als Gleichaltrige, haben im Schnitt bessere Noten und später mehr Spaß am Selbstlesen und im Umgang mit Texten. In vielen Familien bekommen Kinder von ihren Eltern eher selten oder nie vorgelesen, dass wollte ich ändern und somit habe ich, gemeinsam mit der Gemeindeführung und den Bibliotheksmitarbeiterinnen Alexandra Strohmaier und Alexandra Baderer, das Lesehaus im Jahr 2016 ins Leben gerufen“, so Katharina Engleder.Seitdem gibt es jeden Monat einen Vorlesetermin in der Bibliothek Schwertberg. Zielgruppe waren zunächst Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Auswahl der Bücher erfolgt über die Vorlesepatin. Es werden Bücher zu bestimmten Themen (z.B. Biene, Kuh, Maus, etc) oder zu bestimmten Anlässen (Weihnachten, Jahreszeiten, etc) vorgelesen. Besonders gut gefielen den Kindern die Vorlesenachmittage an den heißen Tagen im Sommer, nach dem Motto „ Lesen im Park“, denn da wurde im kühlen Schwertberger Park unter den alten Lindenbäumen vorgelesen.Aus den gesammelten Erfahrungen mit den Kindern zeigten sich ganz konkrete Vorstellungen über jene Geschichten, die ihnen besonders gut gefielen. So mochten die Kleinen vor allem lustige Themen, die Älteren bevorzugten eine spannendere Handlung und interessante Charaktere. Deshalb gab es für 2017 dann eine Neuerung. Die Lesefreunde, für Kinder von sechs bis sieben Jahren, wurden ins Leben gerufen.Damit die Vorlesestunden spannend und abwechslungsreich bleiben, lässt sich das Bibliotheksteam gemeinsam mit Katharina Engleder immer wieder etwas Neues einfallen. So gab es eine Weihnachtsüberraschung mit Sabine Petzl und ihrem KIBUKI, zu Ostern besuchte die portugiesisch-holländische Zirkustheater-Compagnie „Projecto Anagrama“ die Kinder, die ihr Stück „Einband, Blätter und Schrift- die Entstehung eines Buches“ zum Besten gaben. Das Eis von „Buburuza“ aus Steyr wurde im Sommer zum „Lesen im Park“ geliefert, zu Lieselottes Geburtstag tanzten die Kinder in der Bibliothek, aßen leckeren Kuhflecken-Kuchen und die Bibliothek wurde kurzerhand in ein Bilderbuchkino verwandelt, und der örtlich ansässige Imker schmierte den Kindern Honigbrote vom Honig der Schwertberger Bienen.Am Mittwoch, 31. Mai, ist der nächste Termin für die Drei- bis Sechsjährigen. An diesem Nachmittag wird die Maus der Hauptakteur sein. Aber nicht nur das: Das Lesehaus feiert seinen 1. Geburtstag und das wird gefeiert – es warten einige Überraschungen auf die Kinder.