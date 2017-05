07.05.2017, 11:11 Uhr

Die neuen Turbofähren in Mauthausen

Die Donaubrücke in Mauthausen wird in 2018 gesperrt sein!

Schon jetzt steht fest,daß ein erhöhtes Verkehrsaufkommen an den Stellen auftreten wird,an den sogen. Alternativvorschlägen,die hier durch Leser auch eingebracht werden sollen,die allerdings nicht für ein höheres Verkehrsaufkommen vorgesehen sind und die auch nicht mehr leisten können und sollten,als eine gelegentliche Freizeitausfahrt.Eine Gewährleistung eines Berufsverkehrs kann keine Öffnung eines Kraftwerks sicherstellen.Es ist davon auszugehen,daß wenn eine Sicherstellung des Berufsverkehrs auf anderem Wege erfolgt,daß dennoch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen an diesen Kraftwerksübergängen entsteht und diese Kraftwerksübergänge stark frequentiert sein werden.Damit wird es auch zu Schäden an diesen Kraftwerksübergängen kommen,die den Betreibern den Nutzen in Frage stellen.

Zugrunde liegen z.Zt. Pendlerstatistiken aus 2013.Diese sollten dringend aktualisiert werden in 2017,d.h. Verkehrszählung,Fragebögen an potentielle Pendlerbetriebe, usw.. .

Bekannt ist mir von Gegenden,wo ich selbst herkunfte,daß auch bei intakten Brückenverkehr in eine Stadt auf der gegenüberliegenden Seite den Staus gerne ausgewichen wird und ein Umweg über diese Brücke vermieden wird,indem eine Autofähre eines privaten Betreibers genutzt wird.Das Problem ist,daß Kosten anfallen,auch wenn der Nutzen hinsichtlich Zeitaufwand sogar überwiegt.

Grundsätzlich darf überlegt werden,ob an zwei verschiedenen Stellen Autofähren eingesetzt werden können,auch wenn die Autobrücken in Grein und Linz dies eigentlich als nicht sehr notwendig erscheinen lassen.Aber es ist davon auszugehen,daß z.Zt. des Berufsverkehres zumindest zwei Autofähren im Parallelbetrieb in Mauthausen fahren müssen.

Ausgehend davon,daß tatsächlich einige Nutzer der Brücke Mauthausen auch die Brücken Grein oder Linz unbenachteiligt nutzen können,sollte es zur Festlegung eines sogenannten "Nutzergebietes Mauthausenbrücke" erfassend den Arbeitsstandort oder Wohnort des Verkehrsteilnehmers kommen.Damit wird der Berechtigtenkreis der "Vignette Mauthausenbrücke" festgelegt,die dazu befugt,die Autofähre regelmäßig und vergünstigt zu nutzen,d.h. es wird nicht für jede Überfahrt der volle Fahrtpreis zu zahlen sein.Zudem sollten weitere Bezuschussungen durch den Arbeitgeber und auch steuerliche Berücksichtigungen (Pendlerpauschale) ermöglicht werden.Im Idealfall ist eine kostenfreie Nutzung dieser Autofähren freilich am besten!

Der Bedarf an Autofähren kann definitiv anhand der Bestellungen dieser "Vignette Mauthausenbrücke" festgelegt werden!

Gefällt mir

0