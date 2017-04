Donaubrücke 2018 : Die Vorschläge unserer Leser

26.04.2017, 19:00 Uhr

Diesbezüglich habe ich bereits bei uns in der Firma einen Verbesserungsvorschlag geschrieben, welcher noch in Bearbeitung ist.

Die Firma Hödlmayr hat In Schwertberg 4 Ladegleise und im Areal in Ennsdorf ebenfalls 4 Ladegleise zur Verfügung. In der Zeit der Sperre könnte man hier leicht mithilfe der ÖBB eine Autoshuttle Service zur Verfügung stellen. Ähnlich wie bei der Tauernschleuse Böckstein-Malnitz. Wenn hier an Werktagen zu jeder halben Stunde ein Zug mit Autos und evt. auch LKW (bis 7,5t) wäre dies vor allem für Pendler eine gute Alternative. Die Infrastruktur wäre vorhanden, fehlt eigentlich nur mehr der Wille.