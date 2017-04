Donaubrücke 2018 : Die Vorschläge unserer Leser

26.04.2017, 17:00 Uhr

um ein komplettes Stauchaos zu vermeiden, reicht es nicht aus, lediglich eine Alternative zu finden. Hier müssen mehrere Faktoren gefunden werden, welche die Alternative bilden.

- Das Kraftwerk in Asten mittels Ampelregelung durchgehend eröffnen- gratis und mehrere Busverbindungen anbieten für alle vom und Richtung St.Pantaleon- günstige und geförderte Übernachtungen in den verfügbaren Pensionen in Mauthauen und Umgebung- Schwerverkehr darf unter der Woche nur innerhalb bestimmten Zeiten fahren, gleichzeitig Ausnahmegenehmigungen für den kompletten Zeitraum für die Wochenenden inkl. Sonntage für alle LKWs usw.- Verbot von Traktoren in den Stoßzeiten- Gratis Fahrradfähre (Für Radfahrer, Touristen, Einkäufer, usw)