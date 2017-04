Donaubrücke 2018 : Die Vorschläge unserer Leser

25.04.2017, 12:00 Uhr

Kreativität sei gefragt erst recht wenn einmal ein Anschlag auf die Brücke oder ein Erdbeben sein könnte, sollte das als Vorbereitung und Übung auch verstanden werden.

Es existiert ja bereits eine Radfährbetrieb während der Sommermonate in Mauthausen es müsste doch möglich sein den zu verstärken mit zusätzlichen Booten. Die Autos sollten an geeigneten Parkplätzen in Mauthausen abgestellt werden und umgekehrt auch auf der Ennshafenseite. Zubringer und Abholdienst zusätzlich mit Bussen.Der Zug sollte auch verstärkt in die Planungen miteinbezogen werden vor allem für LKW Transporte. Aufmachen der Staustufe Abwinden für Regionalverkehr bis 3.5 Tonnen. Großräumige Umleitungen über Linz und Grein. Wenn erforderlich Bundesheer einbeziehen vom Übungsgelände HUAK könnten Fähren stationiert werden zur Überfahrt. Mann könnte das ganze auch dan als längerfristige Übung für das Pionierabattaillon 3 aus Melk sehen die über die nötig Wasserbeweglichkeit verfügen bis 50 t Fähren.