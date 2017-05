Donaubrücke 2018: Die Vorschläge unserer Leser

02.05.2017, 19:00 Uhr

mit Interesse habe ich den Artikel zum Ideenwettbewerb bzgl. der Totalsperre der Donaubrücke in Mauthausen gelesen.Ich möchte hiermit meine Idee dazu einbringen:Im ersten Lösungsvorschlage möchte ich die Nutzung der Eisenbahnbrücke vorschlagen die parallel zur dieser Brücke verläuft.Ähnlich wie die alte Eisenbahnbrücke in Linz würde ich auf dem Gleis einen befahrbaren Bodenbelag installieren, damit die Nutzung für Bahn und Straßenverkehr gleichermaßen gegeben ist. Um diesen Vorschlag zu realisieren müsste man zudem vor und nach der Eisenbahnbrücke eine Rampe von der Straße auf das Gleis legen, dies kann in diesem Fall mit einer einfachen Schüttung und einer Übergangskonstruktion (Stahlbau) auf die Schiene erreicht werden, ich habe dazu ein Grafiken und ein Schema im Anhang eingefügt.Die Tragfähigkeit dieser Brücke sollte den Verkehr auf der so entstehenden Fahrbahn spielend aufnehmen können. Da keine Fahrleitung vorhanden ist, entsteht hier auch kein Risiko eines Stromschlages und die benötigte Breite ist sicher auch gegeben.

Vorteil:- Der Straßenverkehr könnte durch Ampelregelung zwischen den Fahrintervallen der Eisenbahn mit einer Fahrbahn weitergeführt werden, ebenso wahrscheinlich der Schwerverkehr in normaler Breite.- Kosten niedrieger als bei Vorschlag 2Nachteil:- Verkehrseinschränkung unvermeidlich, aber zumindest im 35-45% des Verkehrs könnten wie gewohnt weitergeführt werdenDer zweite Vorschlag basiert auf Vorschlag 1, jedoch führen in diesem Fall beidseits der Brücke, Rampen als Stahlkonstruktion nicht auf den Gleiskörer sondern weiter nach oben auf die Oberkante der Brücke. Hier wird eine Fahrbahn aufgelegt die in beiden Richtungen befahren werden kann. Sehr utopische Idee aber ich denke machbar.Vorteil:- Verkehr kann ohne Einschränkungen fortgeführt werden, zwar ohne Schwerverkehr, diesen könnte man aber für Firmen wie Engel evtl. über eine Rollende Landstraße abwickeln, welche zwischen den Intervallzügen verkehrt.Nachteil:- wahrscheinlich die teuerste VarianteEine Variante von einer zweiten Ebene auf der Eisenbahnbrücke welche den Verkehr in beide Richungen erlauben würde.Vorteil:- Zwei- und einspurige KFZ könnten in beiden Richtungen verkehren- Sehr wenig Stau bzw. nur der bisher üblicheNachteil:- Kein Bahnverkehr und Schwerverkehr möglich, kein Schienenersatzverkehr- Mehr Stahlkonstruktion erforderlich und daher teurerZusätzliche Maßnahmen:- Trotzdem Ausweichrouten durch gute Beschilderung vorschlagen- Pendlern (über die Brücke) die Benutzung der Öffis in diesem Zeitraum kostenlos zur Verfügung zu stellen oder sogar einen finanziellen Bonus anbieten wenn auf den PKW nachweislich verzichtet wird.- Ausweichroute über Kraftwerk Abwinden, in Kombination mit Var. 1, 2 oder 3 den Verkehr in die eine Richtung über Eisenbahnbrücke, in die andere über DKW (evtl. in reduzierter Geschwindigkeit um die entstehenden Schwingungen zu minimieren).Grafiken und Schemata befinden sich im Anhang und können auch mittels folgendem Link geteilt werden:Ich hätte noch sehr viele Ideen weitere Ideen dazu, welche ich gerne mit der zuständigen Person aus der Politik persönlich besprechen würde.Ich stehe jederzeit unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung.