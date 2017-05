Donaubrücke 2018: Die Vorschläge unserer Leser

03.05.2017, 08:00 Uhr

nachstehend meine Idee zum Thema Donaubrücke Mauthausen.

Öffentliche Verkehrsmittel:

Verkehrssystem Nord/Süd für PKW und LKW:

Meine Idee ist es das Verkehrsaufkommen durch private PKW zu reduzieren. Die Menschen sollen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, mehr Fahrgemeinschaften bilden oder mit dem Fahrrad fahren. Webseiten sollen eingerichtet werden damit zum einen der Bedarf erhoben werden kann, zum andern die betroffenen Personen sich informieren und abstimmen können.Die Bahnverbindung zwischen Perg, Enns und/oder St. Valentin muss verstärkt fahren. Bei den wichtigen Knotenpunkten (St. Valentin, Enns, Mauthausen, Perg) sollen Busverbindungen in verschiedene Regionen eingerichtet werden. Um den Bedarf an notwendigen Zugverbindungen und Buslinien zu ermitteln würde ich eine Website einrichten.Es soll zwei Nord/Süd Verbindungen geben welche von allen PKW und LKW genutzt werden kann ohne Einschränkung.

Fahrradfähre:

Verbindung 1: Donaubrücke Linz (Vöstbrücke)Verbindung 2: Donaubrücke GreinZusätzlich sollen 2 weitere Verbindungen nur für PKW freigegeben werden.Verbindung 3: Donaukraftwerk Abwinden/AstenVerbindung 4: Donaukraftwerk Wallsee/MitterkirchenDiese Verbindung 3 & 4 darf nur von PKW benutzt werden und es müssen mindestens 4 Personen im PKW sitzen. Diese Einschränkung soll das Bilden von Fahrgemeinschaften fördern. Sa-So kann diese Verbindung auch mit weniger Personen im PKW genutzt werden. Die Kraftwerke sollen nur in eine Richtung befahrbar sein, z.B. Kraftwerk Abwinden/Asten von Nord nach Süd und Kraftwerk Wallsee/Mitterkirchen von Süd nach Nord, oder umgekehrt.Für die Bildung von Fahrgemeinschaften soll eine Website eingerichtet werden. Pendlerparkplätze müssen an entsprechenden Knotenpunkten vorhanden sein.Die Fahrradfähre in Mauthausen soll verstärkt werden.