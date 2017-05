03.05.2017, 13:00 Uhr

Donaubrücke 2018: Die Vorschläge unserer Leser

Die Öffnung des KW Asten-Abwinden für den Verkehr während der Sperre der Donaubrücke Mauthausen finde ich sehr sinnvoll.

Allerdings ohne Gegenverkehrsbereich, meiner Meinung nach sollte Abwinden-Asten nur in einer Richtung von Asten nach Abwinden und das KW Wallsee ebenso nur in einer Richtung - Mitterkirchen-Wallsee befahrbar sein.

Schwerverkehr sollte natürlich großräumig umgeleitet werden.

Das wäre eine sinnvolle und wichtige Erleichterung für die leidgeprüften Pendler, die müssen leider die Versäumnisse in der Verkehrsplanung der letzten Jahre ausbaden!

